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14.06.2021  11:11   

Возле железнодорожного полотна под Харьковом нашли артснаряды (ФОТО)

В селе Васищево обезвредили 26 устаревших взрывоопасных предметов

Под Харьковом нашли артснаряды и мины возле железнодорожных рельсов

В селе Васищево под Харьковом в выходные обнаружили целый арсенал времен Второй мировой войны, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.

26 взрывоопасных предмеетов находились в насыпи в трех метрах от от железнодорожного полотна.

Под Харьковом нашли артснаряды и мины возле железнодорожных рельсов

Прибывшие на мето взрывотахники ГСЧС извлекли из земли 4 артснаряда калибра 20 и 88 мм, 20 противотанковых мин SD-2, а также две ручные гранаты Ф-1.

Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.

Под Харьковом нашли артснаряды и мины возле железнодорожных рельсов

Специалисты ГСЧС в очередной раз наепоминают правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:

  • ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102;
  • запрещается передвигать передвигать подозрительные предметы, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;
  • не нужно оказывать на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;
  • ну и конечно нельзя пытаться самостоятельно обезвредить находку.

Напомним, 24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны. «Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
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