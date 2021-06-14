Возле железнодорожного полотна под Харьковом нашли артснаряды (ФОТО)

В селе Васищево обезвредили 26 устаревших взрывоопасных предметов
В селе Васищево под Харьковом в выходные обнаружили целый арсенал времен Второй мировой войны, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.
26 взрывоопасных предмеетов находились в насыпи в трех метрах от от железнодорожного полотна.
Прибывшие на мето взрывотахники ГСЧС извлекли из земли 4 артснаряда калибра 20 и 88 мм, 20 противотанковых мин SD-2, а также две ручные гранаты Ф-1.
Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.
Специалисты ГСЧС в очередной раз наепоминают правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:
Напомним, 24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны. «Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.
Комментариев: 0
День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь, ночью и утром туман. Днем кратковременный дождь, гроза.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажность:
давление:
ветер: