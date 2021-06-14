14.06.2021 11:11

Возле железнодорожного полотна под Харьковом нашли артснаряды (ФОТО)

В селе Васищево обезвредили 26 устаревших взрывоопасных предметов

В селе Васищево под Харьковом в выходные обнаружили целый арсенал времен Второй мировой войны, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.

26 взрывоопасных предмеетов находились в насыпи в трех метрах от от железнодорожного полотна.





Прибывшие на мето взрывотахники ГСЧС извлекли из земли 4 артснаряда калибра 20 и 88 мм, 20 противотанковых мин SD-2, а также две ручные гранаты Ф-1.



Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.





Специалисты ГСЧС в очередной раз наепоминают правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:

ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102;

запрещается передвигать передвигать подозрительные предметы, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

не нужно оказывать на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;

ну и конечно нельзя пытаться самостоятельно обезвредить находку.

Напомним, 24 мая пиротехники ГСЧС обезвредили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны. «Урожай» собирали по всем районам Харьковщины.