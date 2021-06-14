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14.06.2021  10:58   

Как отдохнуть на солнце без последствий?

Сегодня нам не хватает солнца и тепла, но лето непременно придет, принося с собой отдых, море, беспечную радость, посиделки на природе, путешествия.

Как отдохнуть на солнце без последствий? Правила загара
 
Как отдохнуть на солнце без последствий? И какова связь между отдыхом на солнце и меланомой?
 
Самая прямая! УФ излучение на 74 % повышает риск перерождения родинок в меланому.
 
МЕЛАНОМА.  Это один из самых опасных видов злокачественных опухолей. Ее коварство заключается в том, что однажды возникнув на коже, она может незаметно развиваться в ее поверхностных слоях  несколько лет. А затем - мгновенно распространиться по лимфатическим и кровеносным сосудам в другие органы ( лимфатические узлы, легкие, головной мозг, печень).
 
Около половины случаев приходится на людей в возрасте 30-50 лет. Каждые 6 лет в мире в 2 раза увеличивается количество людей, больных меланомой.
 
Меланома может развиваться на коже любой области тела. Но излюбленной ее локацией у женщин являются нижние конечности. А у мужчин - туловище ( спина). У пожилых людей чаще проявляется на коже лица.
 
Группы и факторы риска:
  • повышенная группа риска - это люди со светлой кожей,
  • рыжими волосами;
  • люди, обгорающие на солнце;
  • имеющие среди близких родственников, больных раком кожи;
  • имеющие более 100 родинок на теле;
  • если была случайная или намеренная травма родинки;
  • имеющие ограниченный меланоз Дюбрея.

Что делать.

Дерматоскопическое исследование позволяет дать визуальную оценку новообразования при 40 кратном увеличении. Процедура безболезненная, быстрая и эффективная. Полностью избежать солнца невозможно. Но при соблюдении простых правил можно существенно снизить риски.
 
Необходимая профилактика:
  • регулярный осмотр кожи; особое внимание  в начале и в конце лета ( при наличии каких-либо ранее не замеченных признаков необходимо обратиться к врачу);
  • избегать избыточной солнечной активности;
  • ограничить воздействие на кожу ультрафиолетового излучения, как солнечного, так и искусственного (солярий);
  • следует избегать загорания с 11.00 до 15.00, когда солнце самое активное;
  • при загаре использовать защитные крема F-50 каждые два часа;
  • также, находясь на солнце, использовать головные уборы, солнцезащитные очки и одежду, которая защитит кожу от прямых солнечных лучей.
Не стоит относиться  к этому легкомысленно! Берегите себя! Будьте здоровы!
 
Источник:   Областной центр онкологии
 Тэги:  харьков, меланома
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