14.06.2021 10:58

Как отдохнуть на солнце без последствий?

Сегодня нам не хватает солнца и тепла, но лето непременно придет, принося с собой отдых, море, беспечную радость, посиделки на природе, путешествия.

Как отдохнуть на солнце без последствий? И какова связь между отдыхом на солнце и меланомой?

Самая прямая! УФ излучение на 74 % повышает риск перерождения родинок в меланому.

МЕЛАНОМА. Это один из самых опасных видов злокачественных опухолей. Ее коварство заключается в том, что однажды возникнув на коже, она может незаметно развиваться в ее поверхностных слоях несколько лет. А затем - мгновенно распространиться по лимфатическим и кровеносным сосудам в другие органы ( лимфатические узлы, легкие, головной мозг, печень).

Около половины случаев приходится на людей в возрасте 30-50 лет. Каждые 6 лет в мире в 2 раза увеличивается количество людей, больных меланомой.

Меланома может развиваться на коже любой области тела. Но излюбленной ее локацией у женщин являются нижние конечности. А у мужчин - туловище ( спина). У пожилых людей чаще проявляется на коже лица.

Группы и факторы риска:

повышенная группа риска - это люди со светлой кожей,

рыжими волосами;

люди, обгорающие на солнце;

имеющие среди близких родственников, больных раком кожи;

имеющие более 100 родинок на теле;

если была случайная или намеренная травма родинки;

имеющие ограниченный меланоз Дюбрея.

Что делать.

Дерматоскопическое исследование позволяет дать визуальную оценку новообразования при 40 кратном увеличении. Процедура безболезненная, быстрая и эффективная. Полностью избежать солнца невозможно. Но при соблюдении простых правил можно существенно снизить риски.

Необходимая профилактика:

регулярный осмотр кожи; особое внимание в начале и в конце лета ( при наличии каких-либо ранее не замеченных признаков необходимо обратиться к врачу);

избегать избыточной солнечной активности;

ограничить воздействие на кожу ультрафиолетового излучения, как солнечного, так и искусственного (солярий);

следует избегать загорания с 11.00 до 15.00, когда солнце самое активное;

при загаре использовать защитные крема F-50 каждые два часа;

также, находясь на солнце, использовать головные уборы, солнцезащитные очки и одежду, которая защитит кожу от прямых солнечных лучей.

Не стоит относиться к этому легкомысленно! Берегите себя! Будьте здоровы!