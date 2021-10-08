Два скандала на матчах "Металлиста": футбольные клубы оштрафованы на сотни тысяч (видео)

08.10.2021 17:59 Дмитрий Колоней

Украинская ассоциация футбола приняла дисциплинарные решения из-за фанатов и поведения тренера.

Как сообщает РЕДПОСТ , Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил оштрафовать криворожский футбольный клуб «Кривбасс» на 100 000 грн, харьковский «Металлист» на - 50 000 грн., ввиду неподобающего поведения болельщиков этих двух команд во время матча 10-го тура первой лиги 26 сентября 2021.

Во время другого матча харьковского клуба - с лучанскими футболистами, своимим высказываниями облегчил на 25 000 бюджет своего клуба главный тренер «Волыни» Альберт Шахматная. Также наставник этой команды отстранен от участия в соревнованиях на два матча.

Удар штрафом в 200 тысяч по бюджету клуба получило и киевское Динамо», не сумевшее надлежащим образом организовать матч 2-го тура Vbet Лиги 1 августа 2021 года между киевлянами и ровенским «Вересом». Гости харьковского "Металлиста" больше не будут за сеткой Согласно дисциплинарным правилам Украинской ассоциации футбола один зажженный файер или приведение в действие пиротехнических устройств во время матча Первой лиги и Кубка Украины обходится в 1 000 грн. "Желто-синие" против "туров": непростая победа харьковского "Металлиста" (видео)

В случае если файеры или другие посторонние предметы (бутылки, банки, зажигалки, ленты, монеты и т. д.) летят в сторону поля, налагается штраф: в Первой лиге — 10 000 грн, в Кубке Украины — 25 000 грн; в случае попадания посторонними предметами в болельщиков и официальных лиц — 100 000 грн.

Также налагаются штрафы за действия болельщиков, которые приводят к приостановке матча: в Первой лиге — 5 000 грн, в Кубке Украины — 20 000 грн.