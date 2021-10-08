ДТП: В Харькове две авто разбились, не поделив перекресток (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на перекрёстке Гольдберговской и Елизаветинской.
Смерть за рулем: в Харькове таксист не довез пассажира
У обеих легковушек серьезно смят капот. Подробностей о причинах аварии и пстрадавших в ней нет.
Комментариев: 0
День удачен в финансовом плане. Причем как для получения денежного вознаграждение за проделанную работу, так и для начала новых проектов. Сомнительные предложения отвергайте на корню.
Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажность:
давление:
ветер: