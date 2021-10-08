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08.10.2021  18:41   

ДТП: В Харькове две авто разбились, не поделив перекресток (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Разбились два авто, не поделив перекресток Гольдберговской и Елизаветинской

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на перекрёстке Гольдберговской и Елизаветинской.

Смерть за рулем: в Харькове таксист не довез пассажира

У обеих легковушек серьезно смят капот. Подробностей о причинах аварии и пстрадавших в ней нет.   

 
ДТП Харьков: Разбились два авто, не поделив перекресток Гольдберговской и Елизаветинской
 
ДТП Харьков: Разбились два авто, не поделив перекресток Гольдберговской и Елизаветинской
 
Напомним, ранее мы писали о том, что днем 4 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Большой Кольцевой фура «DAF XS» с полуприцепом, ехавшая в сторону Московского проспекта, сбила двух подростков – 12 и 14 лет. По словам свидетелей, парни перебегали дорогу. Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
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