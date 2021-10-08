08.10.2021 19:00 Евгений Клочко

В каких районах Харькова не будет света 9 октября: адреса

В Харькове в субботу, 9 октября 2021 года, планируется отключение в двух районах города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В субботу, 9 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район

ул.Бородиновска , 2;

, 2; ул. Деркачевская , 12; 15; 15А; 17; 17А; 3; 3А; 5; 6; 7; 8; 9;

, 12; 15; 15А; 17; 17А; 3; 3А; 5; 6; 7; 8; 9; наб. Песчаная , 10; 12; 14; 4; 6А; 6Б; 8;

, 10; 12; 14; 4; 6А; 6Б; 8; пер. Опятный , 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 3; 5; 9;

, 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 3; 5; 9; пер. Ровный , 9А;

, 9А; пер. Речной , 10; 12; 17; 18; 20; 21; 6; 8;

, 10; 12; 17; 18; 20; 21; 6; 8; пер. Фроловский, 10; 1/3; 15; 17; 2/28Б. Салтовский район в-д. Семиградский , 1; 1А; 1Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 20; 22; 3; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 1А; 1Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 20; 22; 3; 5; 6; 7; 8; 9; ул. Академика Павлова , 9;

, 9; ул. Бестужева , 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А;

, 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А; ул. Веринская , 11А; 3; 5;

, 11А; 3; 5; ул. Галинская , 2;

, 2; ул. Кабардинская , 10; 12; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 12; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул. Леси Украинки , 27; 29; 37А; 46;

, 27; 29; 37А; 46; ул. Марьевская , 26; 40;

, 26; 40; ул. Семиградская , 10; 10А; 11; 12; 12А; 13/15; 13/15Б; 14; 15; 16; 18; 18А; 20; 20А; 21; 22А; 22Б; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 32; 34А; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 41; 44; 44А; 46; 47; 47А; 48; 49; 5; 51; 52; 53; 53Б; 55; 57; 58; 60; 61; 63; 69; 7; 9;

, 10; 10А; 11; 12; 12А; 13/15; 13/15Б; 14; 15; 16; 18; 18А; 20; 20А; 21; 22А; 22Б; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 32; 34А; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 41; 44; 44А; 46; 47; 47А; 48; 49; 5; 51; 52; 53; 53Б; 55; 57; 58; 60; 61; 63; 69; 7; 9; ул. Тюринская, 10; 100; 102; 102А; 104; 106; 11; 110; 112; 112А; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 136А; 138; 138А; 14; 140; 142; 144; 146; 148; 150; 152; 154; 156; 156А; 158; 16; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4А; 44А; 46; 46А; 48; 50; 52А; 52/15; 54; 54/16; 56; 58; 6; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 80А; 80Б; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 92А; 94; 96; 98;

10; 100; 102; 102А; 104; 106; 11; 110; 112; 112А; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 136А; 138; 138А; 14; 140; 142; 144; 146; 148; 150; 152; 154; 156; 156А; 158; 16; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4А; 44А; 46; 46А; 48; 50; 52А; 52/15; 54; 54/16; 56; 58; 6; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 80А; 80Б; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 92А; 94; 96; 98; ул. Уманская , 1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 17А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 17А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Артельный , 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 3; 4; 5; 6; 7; 8А; 9;

, 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 3; 4; 5; 6; 7; 8А; 9; пер. Весенний , 1;

, 1; пер. Цветущий , 10; 11; 12; 13; 2А; 3; 4; 5; 5А; 6; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 2А; 3; 4; 5; 5А; 6; 8; 9; пер. Конюшенный , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2А; 20; 21; 21А; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 4; 5; 6; 6Б; 8; 8А; 8В; 9; м.Харків, вул.Академіка Павлова; м.Харків, вул.Бестужева; м.Харків, вул.Тюрінська; ;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2А; 20; 21; 21А; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 4; 5; 6; 6Б; 8; 8А; 8В; 9; м.Харків, вул.Академіка Павлова; м.Харків, вул.Бестужева; м.Харків, вул.Тюрінська; ; в-д. Академика Павлова , 10; 4; 5; 5А; 8; 8А; 8/2;

, 10; 4; 5; 5А; 8; 8А; 8/2; в-д. Марьевський , 10; 12; 12А; 12Б; 3; 4; 5; 5А; 5Б; 6; 6А; 6Б; 8; 9;

, 10; 12; 12А; 12Б; 3; 4; 5; 5А; 5Б; 6; 6А; 6Б; 8; 9; ул.Академика Павлова , 55; 57;

, 55; 57; ул. Бестужева , 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А;

, 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А; ул. Марьевская , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 20А; 22; 26; 28; 3; 30; 30А; 32; 34; 36; 38; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 20А; 22; 26; 28; 3; 30; 30А; 32; 34; 36; 38; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; ул. Никоновская , 7/10; 8А;

, 7/10; 8А; пр-д. Никоновский, 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 18Б; 19; 19А; 20; 20А; 20Б; 21; 21А; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 34; 35; 36; 36А; 37; 39; 4; 43; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 8А; 9; 9А. Напомним, ранее мы сообщали о том, что 8 октября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в четырех районах города.