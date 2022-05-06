06.05.2022 18:00 Дмитрий Колоней
В Харькове создан справочник полезных контактов
Департаменты мэрии Харькова подготовили справочник субъектов, куда можно обратиться за помощью в решении разных вопросов.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Департамент административних услуг и потребительского рынка и Департамент социальной политики подготовили справочник субъектов
, куда можно обратиться за помощью в решении разных вопросов, в частности:
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по социальной защите населения;
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регистрации ребенка, брака или получению свидетельства о смерти;
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получению статуса многодетной семьи;
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защите прав детей;
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по вопросам пересечения границы ребенком без согласия второго из родителей;
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лишения родительских прав;
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совершению сделок с имуществом, принадлежащим ребенку;
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паспортным услугам;
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в сфере регистрации бизнеса, вещных прав на недвижимое имущество и их обременений;
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регистрации места жительства и т. д.
Кроме того, в справочнике есть номера:
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Пенсионного фонда Украины,
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Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью,
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Фонда социального страхования Украины,
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Центра занятости,
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онлайн-поддержки сервиса государственных услуг «Дія».
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