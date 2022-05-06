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06.05.2022  18:00   Дмитрий Колоней

В Харькове создан справочник полезных контактов

Департаменты мэрии Харькова подготовили справочник субъектов, куда можно обратиться за помощью в решении разных вопросов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Департамент административних услуг и потребительского рынка и Департамент социальной политики подготовили справочник субъектов, куда можно обратиться за помощью в решении разных вопросов, в частности:
  • по социальной защите населения;
  • регистрации ребенка, брака или получению свидетельства о смерти;
  • получению статуса многодетной семьи;
  • защите прав детей;
  • по вопросам пересечения границы ребенком без согласия второго из родителей;
  • лишения родительских прав;
  • совершению сделок с имуществом, принадлежащим ребенку; 
  • паспортным услугам;
  • в сфере регистрации бизнеса, вещных прав на недвижимое имущество и их обременений;
  • регистрации места жительства и т. д.
Кроме того, в справочнике есть номера:
  • Пенсионного фонда Украины,
  • Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью,
  • Фонда социального страхования Украины,
  • Центра занятости,
  • онлайн-поддержки сервиса государственных услуг «Дія».
Тэги:  справочник, полезные контакты, харьков
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