13.05.2022 11:14 Рита Парфенова

От обстрелов российских оккупантов за сутки в Харькове и области погибли пять человек, 16 пострадали

Враг проводил обстрела города и населенных пунктов области.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, вчера днем ​​был прилет ракеты по территории Харьковского аэропорта, пострадавших нет. В течение суток в результате обстрелов пострадали три человека. Ночь в Харькове прошла относительно спокойно.



Наибольшие обстрелы оккупантов получили Дергачи, к сожалению, 2 человека погибли, 4 ранены. Россияне повредили гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, часть поликлиники, здание скорой помощи.



3 пострадавших в Золочевской общине, в Балаклее также 2 человека ранены.



В с. Шебелинка, Изюмского района, российский снаряд попал в ангарное здание. Горели кровля ангара и 10 грузовиков. К сожалению, погибли 3 человека, еще 5 пострадали.



На Харьковском направлении оккупанты попыток наступления не предпринимали. Идут бои на Изюмщине. Наши Вооруженные Силы удерживают позиции и отражают врага.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 13 мая.