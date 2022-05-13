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13.05.2022  11:14   Рита Парфенова

От обстрелов российских оккупантов за сутки в Харькове и области погибли пять человек, 16 пострадали

Враг проводил обстрела города и населенных пунктов области.

обстрел дергачей

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, вчера днем ​​был прилет ракеты по территории Харьковского аэропорта, пострадавших нет. В течение суток в результате обстрелов пострадали три человека. Ночь в Харькове прошла относительно спокойно.

Наибольшие обстрелы оккупантов получили Дергачи, к сожалению, 2 человека погибли, 4 ранены. Россияне повредили гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, часть поликлиники, здание скорой помощи.

3 пострадавших в Золочевской общине, в Балаклее также 2 человека ранены.

В с. Шебелинка, Изюмского района, российский снаряд попал в ангарное здание. Горели кровля ангара и 10 грузовиков. К сожалению, погибли 3 человека, еще 5 пострадали.

На Харьковском направлении оккупанты попыток наступления не предпринимали. Идут бои на Изюмщине. Наши Вооруженные Силы удерживают позиции и отражают врага.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 13 мая.

Тэги:  агрессия россии, хова, олег сингубов, харьков
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