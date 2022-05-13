От обстрелов российских оккупантов за сутки в Харькове и области погибли пять человек, 16 пострадали

Враг проводил обстрела города и населенных пунктов области.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, вчера днем был прилет ракеты по территории Харьковского аэропорта, пострадавших нет. В течение суток в результате обстрелов пострадали три человека. Ночь в Харькове прошла относительно спокойно.
Наибольшие обстрелы оккупантов получили Дергачи, к сожалению, 2 человека погибли, 4 ранены. Россияне повредили гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, часть поликлиники, здание скорой помощи.
3 пострадавших в Золочевской общине, в Балаклее также 2 человека ранены.
В с. Шебелинка, Изюмского района, российский снаряд попал в ангарное здание. Горели кровля ангара и 10 грузовиков. К сожалению, погибли 3 человека, еще 5 пострадали.
На Харьковском направлении оккупанты попыток наступления не предпринимали. Идут бои на Изюмщине. Наши Вооруженные Силы удерживают позиции и отражают врага.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 13 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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