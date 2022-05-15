15.05.2022 13:25 Виталий Хиневич

В Харькове проходят ремонты трубопроводов

Коммунальные службы продолжают готовить Харьков к новому отопительному сезону.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС.

Сообщается, что коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" производит замену труб во всех районах города в рамках планово-предупредительного ремонта по подготовке города к зиме.

На сегодняшний день идет реконструкция магистральных трубопроводов с заменой старых металлических труб на современные предварительно изолированные, которые прослужат не один десяток лет.

Демонтируются сети центрального отопления и отслужившие свой век горячей воды на ул. Шекспира, ул. Данилевского, ул. Ощепкова, ул. Рыбалко, ул. Академика Павлова, ул. Харьковских дивизий и прос. Льва Ландау.

Также идет переложение транзитных трасс, которые проходят в техподпольях жилых домов по пр. Победы и ул. Старошишкивской.