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15.05.2022  13:25   Виталий Хиневич

В Харькове проходят ремонты трубопроводов

Коммунальные службы продолжают готовить Харьков к новому отопительному сезону.

Коммунальщики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС.
 
Сообщается, что коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" производит замену труб во всех районах города в рамках планово-предупредительного ремонта по подготовке города к зиме.
 
На сегодняшний день идет реконструкция магистральных трубопроводов с заменой старых металлических труб на современные предварительно изолированные, которые прослужат не один десяток лет.
 
Демонтируются сети центрального отопления и отслужившие свой век горячей воды на ул. Шекспира, ул. Данилевского, ул. Ощепкова, ул. Рыбалко, ул. Академика Павлова, ул. Харьковских дивизий и прос. Льва Ландау. 
 
Также идет переложение транзитных трасс, которые проходят в техподпольях жилых домов по пр. Победы и ул. Старошишкивской. 
 
Напомним, газоснабжение возвращается в населенные пункты под Харьковом.
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  жкх, харьков
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