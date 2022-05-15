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15.05.2022  12:11   Виталий Хиневич

Украина продолжает получать гуманитарную помощь

В Украину прибыла партия медицинских препаратов.

Гуманитарная помощь Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что на протяжении недели Украина получила 20 тонн лекарственных препаратов. Кроме этого, был направлен расходный медицинский материал и медицинское оборудование. Бригады скорой помощи получили 18 спецмашин, которые будут выезжать к пациентам.
 
Основными поставщиками помощи стали: Direct Relief, Vodafone Ukraine, Фармак, благотворительная организация "Благотворительный фонд "Kyiv School of Economics", India in Ukraine (Embassy of India, Ukraine), Правительство Турецкой Республики, ООО "Интекс-мед" , Национальный комитет Красный Крест Украины, Криптофонд, Правительство Великобритании, Crown Agents in Ukraine.
 
Напомним, жители Харьковской области могут получить продуктовый набор при помощи чат-бота.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  гуманитарна помощь, медицина
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