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24.06.2025  12:40   Віталій Хіневич

Бригада швидкої допомоги у Харкові повернула до життя 66-річну жінку

Злагоджені реанімаційні дії врятували пацієнтку з критичним станом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що 23 червня надійшов екстрений виклик до бригади екстреної медичної допомоги №805. У 66-річної пацієнтки стався гострий інфаркт міокарда, що призвів до клінічної смерті.
 
Завдяки швидким і професійним діям бригади у складі лікаря Прищепи Анни, парамедика Єлізарової Марини та медичного техніка Євдокименка Валерія вдалося провести успішну реанімацію. Злагодженість роботи команди дозволила відновити серцеву діяльність пацієнтки.
 
Після стабілізації стану жінку було доставлено до лікарні для подальшого лікування та спостереження. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 24 червня.
 
Тэги:  медицина, харків
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