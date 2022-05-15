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15.05.2022  11:31   Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» оперативно восстанавливают подачу воды в дома и квартиры горожан.


vodokanal.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ с ссылкой на КП «Харьковводоканал», 14 мая было ликвидировано четыре повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок четыре смотровых колодца. Сегодня намечено провести ремонтные работы на шести водоводах.

Районным бригадам ежедневно приходиться выполнять около 50 заявок, поступающих от харьковчан, а также оперативно реагировать на возникающие внештатные ситуации, сообщил начальник участка Шевченковского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Сергей Кикнадзе.

«Активно включились и в работу, связанную с подготовкой внутридомовых систем к эксплуатации в осенне-зимний период. Проводим тщательные ревизии жилого фонда, во время которых выявляем повреждения и неисправности систем водоснабжения и водоотведения, а также ливневой канализации.  После этого незамедлительно приступаем к комплексным ремонтным работам на выявленных проблемных участках коммуникаций. Также на нашем постоянном контроле поддержание в надлежащем состоянии систем на объектах важной социальной инфраструктуры и в убежищах, где спасаются люди от вражеских обстрелов», - подчеркнул Сергей Кикнадзе.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.

Тэги:  вода, харьков
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