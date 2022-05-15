Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» оперативно восстанавливают подачу воды в дома и квартиры горожан.
Как сообщает РЕДПОСТ с ссылкой на КП «Харьковводоканал», 14 мая было ликвидировано четыре повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок четыре смотровых колодца. Сегодня намечено провести ремонтные работы на шести водоводах.
Районным бригадам ежедневно приходиться выполнять около 50 заявок, поступающих от харьковчан, а также оперативно реагировать на возникающие внештатные ситуации, сообщил начальник участка Шевченковского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Сергей Кикнадзе.
«Активно включились и в работу, связанную с подготовкой внутридомовых систем к эксплуатации в осенне-зимний период. Проводим тщательные ревизии жилого фонда, во время которых выявляем повреждения и неисправности систем водоснабжения и водоотведения, а также ливневой канализации. После этого незамедлительно приступаем к комплексным ремонтным работам на выявленных проблемных участках коммуникаций. Также на нашем постоянном контроле поддержание в надлежащем состоянии систем на объектах важной социальной инфраструктуры и в убежищах, где спасаются люди от вражеских обстрелов», - подчеркнул Сергей Кикнадзе.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: