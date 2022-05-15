15.05.2022 11:15 Виталий Хиневич
В Украину вторглось более 2 тысяч боевиков из чеченской республики
Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения россии.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Сообщается, что в военном вторжении в Украину принимали участие около 2,5 тысяч боевиков с чеченской республики.
Основными задачами боевиков было запугивание украинцев и геноцид. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем.
После того, как российские оккупанты начали терпеть первые поражения, «кадыровцам» приказали останавливать оккупантов, которые отступали. Тех, кто отказывался воевать, показательно расстреливали.
С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих "подвигах" для TikTok.
Также отмечается, что вне зоны активных боевых действий, с 2,5 тысяч боевиков около 100 погибло, примерно 300 получили ранения, и более 600 сбежали с Украины, бросив оружие и амуницию.
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