    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Украину вторглось более 2 тысяч боевиков из чеченской республики
15.05.2022  11:15   Виталий Хиневич

В Украину вторглось более 2 тысяч боевиков из чеченской республики

Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения россии.

Чеченские боевики-геноцид украинцев
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
 
Сообщается, что в военном вторжении в Украину принимали участие около 2,5 тысяч боевиков с чеченской республики.
 
Основными задачами боевиков было запугивание украинцев и геноцид. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем.
 
После того, как российские оккупанты начали терпеть первые поражения, «кадыровцам» приказали останавливать оккупантов, которые отступали. Тех, кто отказывался воевать, показательно расстреливали.
 
С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих "подвигах" для TikTok.
 
Также отмечается, что вне зоны активных боевых действий, с 2,5 тысяч боевиков около 100 погибло, примерно 300 получили ранения, и более 600 сбежали с Украины, бросив оружие и амуницию.
 
Напомним, российские военные в Харьковской области уничтожают библиотеки.
 
Источник:   ГУР МО
 Тэги:  агрессия россии, боевики
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Общество Ежедневно в Харьков возвращаются до двух тысяч человек 15.05 Криминал и происшествия 15-летний подросток ранен во время обстрела Чугуева 15.05 Криминал и происшествия Под Харьковом горели склады после обстрелов оккупантами: сводка ГСЧС за сутки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 