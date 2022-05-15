15.05.2022 08:48 Рита Парфенова

Под Харьковом горели склады после обстрелов оккупантами: сводка ГСЧС за сутки

За прошедшие сутки произошло 4 пожара, вызванные обстрелами российских военных.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 15 мая.

По 2 пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском и Харьковском районах области. Сгорели 2 частных дома, гараж и несколько складских сооружений.



Крупнейшим был пожар в одном из населенных пунктов Харьковского района. Там горели сразу 9 зданий, которые использовались как склады на общей площади 4000 кв.м. Вражеский обстрел произошел около 20:00. На тушение огня было направлено 5 оперативных отделений из Харькова. В 02:30 подразделения ГСЧС выполнили боевое задание по ликвидации этого пожара.



Всего за сутки с 14 по 15 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 17 оперативных выездов, из которых:

11 - на ликвидацию пожаров (4 вызванных обстрелами, 7 по другим причинам)

4 - для проведения аварийно-спасательных работ,

2 – для оказания помощи населению.



Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Новобаварского, Салтовского, районов города Харькова.



Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 25 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 14 мая.