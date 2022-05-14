14.05.2022 09:15 Рита Парфенова

Спасатели рассказали, сколько пожаров вызвали обстрелы оккупантов: сводка за сутки

Всего за сутки спасатели ликвидировали 12 пожаров, вызванных обстрелами.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 14 мая.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (6), Харьковском (5) и Лозовском (1) районах области. Горели частные дома, гаражи, складские постройки, газопровод, хвойная подстилка и трава.



Одним из крупнейших стал пожар на территории Дергачевской общины, где горели остатки конструктивных элементов двух складских построек на площади 300 кв.м. Она возникла после вражеских обстрелов в 12:48. Ее гасили 2 оперативных отделения 53-й ДРПЧ до 14:00.





На территории Циркуновской общины горели 3 частных дома и 2 гаража на площади 500 кв.м. Обстрел произошел в 19:08. Силами 2-х оперативных отделений 22-ДРПЧ в 21.40 эти пожары удалось ликвидировать.





В Слобожанском обществе также занялся частный дом. Его обстреляли в 00:36. Площадь горения составила 65 кв. Пожар локализован в 01:50, ликвидирован в 05:55.





Также в Чугуевском районе произошло шесть пожаров, в том числе на газопроводе низкого давления.



Всего за сутки с 13 по 14 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 43 оперативных выезда, из которых:

24 - на ликвидацию пожаров(12 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);

8 - для проведения аварийно-спасательных работ,

9 - для оказания помощи населению,

2 - другие выезды.



Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Новобаварского, Салтовского, Индустриального и Холодногорского районов города Харькова, а также Дергачевской общины.



Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток 49 разпривлекались для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 44 вражеских боеприпаса.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 13 мая.