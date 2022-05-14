14.05.2022 09:02 Рита Парфенова

Обстрелом оккупантов перебит газопровод под Харьковом

В Чугуевском районе за сутки произошло 6 пожаров, вызванных вражескими обстрелами

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 14 мая.

На территории Чугуевского общества горела хвойная подстилка и трава на площади 3 га. С ней более 6 часов боролись 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС.

Также в одном из населенных пунктов этого общества в 13:27 враг повредил газопровод низкого давления. Случился пожар, который был ликвидирован в 14:39.

Всего за сутки с 13 по 14 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 43 оперативных выезда, из которых:

24 - на ликвидацию пожаров(12 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);

8 - для проведения аварийно-спасательных работ,

9 - для оказания помощи населению,

2 - другие выезды.



Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Новобаварского, Салтовского, Индустриального и Холодногорского районов города Харькова, а также Дергачевской общины.



Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток 49 разпривлекались для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 44 вражеских боеприпаса.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 13 мая.