Обстрелом оккупантов перебит газопровод под Харьковом

В Чугуевском районе за сутки произошло 6 пожаров, вызванных вражескими обстрелами
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 14 мая.
На территории Чугуевского общества горела хвойная подстилка и трава на площади 3 га. С ней более 6 часов боролись 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС.
Также в одном из населенных пунктов этого общества в 13:27 враг повредил газопровод низкого давления. Случился пожар, который был ликвидирован в 14:39.
Всего за сутки с 13 по 14 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 43 оперативных выезда, из которых:
24 - на ликвидацию пожаров(12 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);
8 - для проведения аварийно-спасательных работ,
9 - для оказания помощи населению,
2 - другие выезды.
Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Новобаварского, Салтовского, Индустриального и Холодногорского районов города Харькова, а также Дергачевской общины.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток 49 разпривлекались для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 44 вражеских боеприпаса.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 13 мая.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: