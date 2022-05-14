В Харькове полицейский спас щенка и назвал его Азов

Страж правопорядка приютил щенка, которого изъяли из неблагополучной квартиры.
Трогательную историю, которая произошла в Киевском районе Харькова, рассказали в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ
О мужчине, который в квартире по улице Гиршмана держит в антисанитарных условиях много собак, сообщили соседи жильца. Когда полицейские прибыли на проверку заявления, хозяин был дома и находился в возбужденном состоянии. После надлежащей фиксации обстоятельств сотрудники полиции изъяли около 30 собак и передали волонтерам.
Одного из щенков, который находился в критическом состоянии, приютил начальник сектора отдела криминальной полиции Харьковского РУП №1 Дмитрий Мельников. Малыша назвали Азов в честь защитников, героически удерживающих оборону «Азовстали».
"Наш Азов – это символ несгибаемости и неподчиненности наших защитников. Победили и победим!", – поделился Дмитрий Мельников.
По словам Дмитрия, здоровью пушистика ничего не угрожает. Он хорошо ест, спит и радостно встречает своего освободителя после дежурства.
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