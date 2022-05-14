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14.05.2022  09:55   Рита Парфенова

В Харькове полицейский спас щенка и назвал его Азов

Страж правопорядка приютил щенка, которого изъяли из неблагополучной квартиры.

Харьковский полицейский спас щенка и назвал его Азов

Трогательную историю, которая произошла в Киевском районе Харькова, рассказали в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ

О мужчине, который в квартире по улице Гиршмана держит в антисанитарных условиях много собак, сообщили соседи жильца. Когда полицейские прибыли на проверку заявления, хозяин был дома и находился в возбужденном состоянии. После надлежащей фиксации обстоятельств сотрудники полиции изъяли около 30 собак и передали волонтерам.

Одного из щенков, который находился в критическом состоянии, приютил начальник сектора отдела криминальной полиции Харьковского РУП №1 Дмитрий Мельников. Малыша назвали Азов в честь защитников, героически удерживающих оборону «Азовстали».

"Наш Азов – это символ несгибаемости и неподчиненности наших защитников. Победили и победим!", – поделился Дмитрий Мельников.

По словам Дмитрия, здоровью пушистика ничего не угрожает. Он хорошо ест, спит и радостно встречает своего освободителя после дежурства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, собака, харьков
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