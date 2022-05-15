Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 15 мая

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Продуктовые наборы можно можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Они будут работать с 9.00 до 16.00. Раз в месяц каждый житель может получить продуктовый набор.
Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
Рекомендуется подавать заявку на получение продуктового набора в чат-боте Гуманітарна допомога (ХОВА).
По вопросам о гуманитарной помощи звоните на "горячую линиюя" по телефону: 0800 301 415.
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