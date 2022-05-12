12.05.2022 19:11 Дмитрий Колоней

Более 30 тысяч наборов передано за сутки громадам Харьковщины

Областной логистический центр продолжает передавать жителям Харьковщины гуманитарную помощь.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, за прошедшие сутки на пункты выдачи в Харькове, а также в громады области передали еще более 32 тысяч продуктовых наборов.

Эта помощь предоставляется по программе "Пакет каждому гражданину", которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

“Вчера мы отгрузили из областного логистического центра еще 32 800 продуктовых наборов. Подавляющее большинство из них передали для харьковчан - на пункты выдачи в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты", - сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также 11 мая продуктовые наборы получили Сахновщинская, Валковская, Нововодолажская, Мерефянская, Люботинская, Высочанская, Натальинская территориальные громады.

Кроме этого, продолжается ежедневная доставка гуманитарных грузов. Так, вчера из областного логистического центра отгрузили еще 47 тонн муки, а также молоко, сливочное масло, питьевую воду. Помощь направили в Печенежскую, Нововодолажскую, Новопокровскую, Золочевскую, Высочанскую громады.

В Харьковской области работает гуманитарная "горячая линия" 0800 301 415