12.05.2022 18:56

Харьков. Какими снарядами агрессор забрасывает мирных жителей (фото)

Российский враг использует различные виды боеприпасов – "Смерч", "Ураган", противотанковые мины, многое другое. И все это применяют в жилых районах Харькова против мирного населения.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



"Там не было никаких военных объектов, никаких из объектов инфраструктуры тоже. Там были только жилые спальные кварталы. Там были обстреляны школы, детсады, дома, были погибшие в домах люди. Здесь разное количество жертв. От одного из боеприпасов 10 погибших в Индустриальном районе города Харькова и 40 человек были ранены. Все эти сведения внесены в материалы уголовного производства" - рассказывает Спартак Борисенко, первый заместитель руководителя Немышлянской окружной прокуратуры Харькова Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ"Там не было никаких военных объектов, никаких из объектов инфраструктуры тоже. Там были только жилые спальные кварталы. Там были обстреляны школы, детсады, дома, были погибшие в домах люди. Здесь разное количество жертв. От одного из боеприпасов 10 погибших в Индустриальном районе города Харькова и 40 человек были ранены. Все эти сведения внесены в материалы уголовного производства" - рассказывает Спартак Борисенко, первый заместитель руководителя Немышлянской окружной прокуратуры Харькова

Также находят управляемые ракеты, мины отложенного действия. Саперы изымали из жилых кварталов кассетные бомбы, которые запрещено использовать против мирного населения, потому что эти боеприпасы поражают большую площадь. Ведь в ней одной может быть минимум десять мелких мин и деталей к ним, то есть после взрыва шанс выжить у человека равен нулю. В общем, говорит сапер, такие снаряды используются для наступления в открытой местности, но отнюдь не для террора мирных жителей.

В них стоит датчик самоликвидации, и они срабатывают от 3 до 40 часов. Так как наш враг так коварен, он взял эти кассеты раскинул на мирное население. Люди могли идти и в любую секунду она могла сорваться, там все от 3-40 часов, но все зависит от диапазона температуры. Коварно, подло враг поступил, что сбросил на мирное население. Это запрещено. - рассказывает Николай, старший сапер группы пиротехнических и специальных водолазных работ

Поэтому все снаряды осматривают, фиксируют серийные номера. В дальнейшем вся эта информация будет внесена в материалы уголовного производства.

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