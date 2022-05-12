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12.05.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Захватчики пытаются справиться с бунтами в армии показательными трибуналами (видео)

Российские оккупанты боятся идти в столкновение с украинскими защитниками, поэтому бунты во вражеской армии приобретают массовый характер.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, спецслужбы Украины перехватили телефонные разговоры оккупантв. Чтобы хоть как-то обуздать своих солдат, РФ отправляет в Украину «опытных карателей». Как, например, генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил России в Сирии. Он устраивает «показательные суды», но это даже не меняет ситуацию.
 
«Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный трибунал устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов до смерти. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузили и увезли», – рассказывает отцу оккупант.
 
Но, несмотря на такие показательные выступления «ответчиков», все равно потом возвращают домой.
Ведь Россия не может официально признать, что ее солдаты массово отказываются воевать. Вот и называет их бегство «отпусками».
 
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Тэги:  агрессия россии, бунты, харьков
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