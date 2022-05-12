12.05.2022 17:50 Виталий Хиневич

Харьков посетили известные артисты (фото)

Артисты дали концерт харьковским спасателям.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 12 мая в гости к Харьковским спасателям пришли актеры студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков и Юрий Великий, а также известные украинские певцы Виталий Козловский и Дмитрий Шуров.

Они выразили благодарность спасателям за их нелегкий труд и отвагу. Кроме этого, актеры пожелали стойкости, веры в себя и верить в победу Украины.

«В пожарной части кварталовцы презентовали пожарным несколько шутливых этюдов, а вокалисты вместе со спасателями пели известные песни. Спасибо 95-му кварталу и музыкантам за поддержку спасателей!»,- сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области спасатели помогли медикам.