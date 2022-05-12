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12.05.2022  17:50   Виталий Хиневич

Харьков посетили известные артисты (фото)

Артисты дали концерт харьковским спасателям.

Харьков квартал 95
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 12 мая в гости к Харьковским спасателям пришли актеры студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков и Юрий Великий, а также известные украинские певцы Виталий Козловский и Дмитрий Шуров.
 
Они выразили благодарность спасателям за их нелегкий труд и отвагу. Кроме этого, актеры пожелали стойкости, веры в себя и верить в победу Украины.
 
Харьков
 
«В пожарной части кварталовцы презентовали пожарным несколько шутливых этюдов, а вокалисты вместе со спасателями пели известные песни. Спасибо 95-му кварталу и музыкантам за поддержку спасателей!»,- сообщили в ГСЧС.
 
Напомним, в Харьковской области спасатели помогли медикам.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  квартал 95, спасатели, харьков
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