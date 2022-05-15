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15.05.2022  08:16   Рита Парфенова

Группа Kalush Orchestra победила на Евровидении

В 2023 году песенный конкурс будет принимать Украина

Группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022

На конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra, передает РЕДПОСТ.

Украинцы выступали с песней Stefania. После голосования жюри наша страна была на 4-м месте с 192 баллами. Зрители отдали Украине 439 баллов, и с результатом 631 балл Kalush Orchestra стала победителем Евровидения-2022.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе и пообещал, что в один прекрасный день "Евровидение" пройдет в отстроенном и свободном Мариуполе."Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Второе место с 466 баллами заняла Великобритания. От нее выступал певец Сэм Райдер с песней Space Man ("Космический человек"). На третьем месте оказалась Испания - певица Шанель с песней SloMo ("Замедленная съемка"). Также в пятерке оказались Швеция и Сербия.

Тэги:  евровидение, украина
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