15.05.2022 08:16 Рита Парфенова

Группа Kalush Orchestra победила на Евровидении

В 2023 году песенный конкурс будет принимать Украина

На конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra, передает РЕДПОСТ.



Украинцы выступали с песней Stefania. После голосования жюри наша страна была на 4-м месте с 192 баллами. Зрители отдали Украине 439 баллов, и с результатом 631 балл Kalush Orchestra стала победителем Евровидения-2022.



Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе и пообещал, что в один прекрасный день "Евровидение" пройдет в отстроенном и свободном Мариуполе."Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.



Второе место с 466 баллами заняла Великобритания. От нее выступал певец Сэм Райдер с песней Space Man ("Космический человек"). На третьем месте оказалась Испания - певица Шанель с песней SloMo ("Замедленная съемка"). Также в пятерке оказались Швеция и Сербия.