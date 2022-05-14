14.05.2022 20:29 Дмитрий Колоней
На Харьковщине оккупанты пытаются сдержать ВСУ на пути к границе
Информация по состоянию на вечер 14 мая 2022 от Генштаба по Харьковщине и иным направлениям военных действий.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Генштаб, на Харьковском направлении захватчики основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций. Также оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск к государственной границе.
Ситуация на иных театрах военных действий такова:
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На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледарь и Бахмут. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.
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В Мариуполе враг продолжает блокировку наших подразделений в районе завода «Азовсталь». Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия.
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На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций.
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Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.
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