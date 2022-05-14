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14.05.2022  20:29   Дмитрий Колоней

На Харьковщине оккупанты пытаются сдержать ВСУ на пути к границе

Информация по состоянию на вечер 14 мая 2022 от Генштаба по Харьковщине и иным направлениям военных действий.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Генштаб, на Харьковском направлении захватчики основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций. Также оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск к государственной границе.
 
Ситуация на иных театрах военных действий такова: 
 
  • На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледарь и Бахмут. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.
  • В Мариуполе враг продолжает блокировку наших подразделений в районе завода «Азовсталь». Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия.
  • На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций.
  • Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.
 
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Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков, украина
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