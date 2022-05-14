14.05.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Захватчики расстреливают украинских военнопленных (видео)

В этом признается оккупант в перехвате СБУ.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, российская армиея нарушает Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными.

В новом перехвате СБУ кафир собственноручно фиксирует свои преступления для международных судов: признается матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения использовать туалет.

Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет лестницы, и поедешь». Все, он пошёл – мы его в спину» – рассказал захватчик.

Это шокировало даже его откровенно пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: «Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают». Но сын цинично уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".

СБУ проводит системную работу, связанную со сбором доказательств жестокого обращения оккупантов с военнопленными. В том числе благодаря перехваченным разговорам.

Делаем все возможное, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого оккупанта, совершающего зверства на нашей земле.