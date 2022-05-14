14.05.2022 15:05 Виталий Хиневич

Украина закупила медицинское оборудование

Медицинские учреждения получать критически необходимое медицинское оборудование.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк World Bank Ukraine закупили многофункциональные мониторы пациента для учреждений здравоохранения Украины.

Это первая поставка критически необходимого медицинского оборудования из серии закупленного в рамках совместного проекта.

Мониторы предоставляют медицинскому персоналу необходимую информацию о динамике жизненно важных показателей функционирования человеческого организма. Таким образом, позволяют быстро и правильно оценивать ее состояние и принимать обоснованные клинические решения.

Кроме этого отмечается, что всего в Украину доставлено 600 мониторов производства Philips. Часть из них уже в медучреждениях пяти областей Украины, где наибольшая потребность в оказании медицинской помощи людям, пострадавшим от военных действий.

Напомним, 5 автомобилей экстренной медицинской помощи , а также специальное оборудование для спасения людей передали страны ЕС в Харьковскую область.