14.05.2022 15:05 Виталий Хиневич
Украина закупила медицинское оборудование
Медицинские учреждения получать критически необходимое медицинское оборудование.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОЗ Украины.
Сообщается, что Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк World Bank Ukraine закупили многофункциональные мониторы пациента для учреждений здравоохранения Украины.
Это первая поставка критически необходимого медицинского оборудования из серии закупленного в рамках совместного проекта.
Мониторы предоставляют медицинскому персоналу необходимую информацию о динамике жизненно важных показателей функционирования человеческого организма. Таким образом, позволяют быстро и правильно оценивать ее состояние и принимать обоснованные клинические решения.
Кроме этого отмечается, что всего в Украину доставлено 600 мониторов производства Philips. Часть из них уже в медучреждениях пяти областей Украины, где наибольшая потребность в оказании медицинской помощи людям, пострадавшим от военных действий.
Напомним, 5 автомобилей экстренной медицинской помощи
, а также специальное оборудование для спасения людей передали страны ЕС в Харьковскую область.
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