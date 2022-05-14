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14.05.2022  15:05   Виталий Хиневич

Украина закупила медицинское оборудование

Медицинские учреждения получать критически необходимое медицинское оборудование.

Медицинское оборудование в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк World Bank Ukraine закупили многофункциональные мониторы пациента для учреждений здравоохранения Украины.
Это первая поставка критически необходимого медицинского оборудования из серии закупленного в рамках совместного проекта.
 
Мониторы предоставляют медицинскому персоналу необходимую информацию о динамике жизненно важных показателей функционирования человеческого организма. Таким образом, позволяют быстро и правильно оценивать ее состояние и принимать обоснованные клинические решения.
 
Кроме этого отмечается, что всего в Украину доставлено 600 мониторов производства Philips. Часть из них уже в медучреждениях пяти областей Украины, где наибольшая потребность в оказании медицинской помощи людям, пострадавшим от военных действий.
 
Напомним,  5 автомобилей экстренной медицинской помощи, а также специальное оборудование для спасения людей передали страны ЕС в Харьковскую область.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина, оборудование, харьков
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