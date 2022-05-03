03.05.2022 14:30 Виталий Хиневич

Харьковская область получила спецмашины скорой помощи

На Харьковщину доставили из разных стран ЕС спецавтомобили.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу ХОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что 5 автомобилей экстренной медицинской помощи, а также специальное оборудование для спасения людей передали организации из Германии, Литвы и благотворительных фондов Украины «Свободная страна», «Центр общественных инициатив» и «Возрождение Украины».

«Автомобили в условиях войны – это одна из первоочередных потребностей. Вместе со "скорой" от Благотворительного общества АВО города Оденталь-Кюртен (Германия) поступило специальное оборудование для спасения людей - его передали подразделениям ГСЧС области. Спасибо всем, кто приобщается и поддерживает наших медиков, каждый день спасающих человеческие жизни! Это весомый вклад в нашу общую победу»,- сообщил Олег Синегубов.

Напомним, города-побратимы и зарубежные партнеры присылают в Харьков медикаменты, продукты питания, спецавтомобили и другую помощь.