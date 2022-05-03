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03.05.2022  14:30   Виталий Хиневич

Харьковская область получила спецмашины скорой помощи

На Харьковщину доставили из разных стран ЕС спецавтомобили.

Скорая помощь Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу ХОВА Олега Синегубова.
 
Сообщается, что 5 автомобилей экстренной медицинской помощи, а также специальное оборудование для спасения людей передали организации из Германии, Литвы и благотворительных фондов Украины «Свободная страна», «Центр общественных инициатив» и «Возрождение Украины».
 
«Автомобили в условиях войны – это одна из первоочередных потребностей. Вместе со "скорой" от Благотворительного общества АВО города Оденталь-Кюртен (Германия) поступило специальное оборудование для спасения людей - его передали подразделениям ГСЧС области. Спасибо всем, кто приобщается и поддерживает наших медиков, каждый день спасающих человеческие жизни! Это весомый вклад в нашу общую победу»,- сообщил Олег Синегубов.
 
Напомним, города-побратимы и зарубежные партнеры присылают в Харьков медикаменты, продукты питания, спецавтомобили и другую помощь.
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  скорая помощь, медицина, харьков
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