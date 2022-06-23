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23.06.2022  18:10   Виталий Хиневич

Евровидение-2023 пройдет не в Украине

Европейский союз телевидения и радиовещания подтвердил свое решение.

Евровидение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на EBU.
 
Сообщается, что 23 июня Европейский союз телевидения и радиовещания подтвердил решение не проводить Евровидение-2023 в Украине из-за войны.
 
«В ответ на вопросник EBU по безопасности был определен ряд рисков, которые могут повлиять на непосредственное планирование такого крупного мероприятия, включая «серьезный» риск воздушных налетов/атак с самолетов или атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам»,- сообщили в Европейском союзе телевидения и радиовещания.
 
Кроме этого отмечается, что на конкурс «Евровидение» аккредитовано не менее 10 000 человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 000 фанатов со всего мира.
 
В Правилах конкурса песни «Евровидение», с которыми согласны все участвующие вещатели, четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война.
 
Напомним, «Дія» попала в шортлист фестиваля креативщиков «Каннские львы 2022».
 
Источник:   EBU
 Тэги:  евровидение
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