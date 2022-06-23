23.06.2022 18:10 Виталий Хиневич

Евровидение-2023 пройдет не в Украине

Европейский союз телевидения и радиовещания подтвердил свое решение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на EBU.

Сообщается, что 23 июня Европейский союз телевидения и радиовещания подтвердил решение не проводить Евровидение-2023 в Украине из-за войны.

«В ответ на вопросник EBU по безопасности был определен ряд рисков, которые могут повлиять на непосредственное планирование такого крупного мероприятия, включая «серьезный» риск воздушных налетов/атак с самолетов или атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам»,- сообщили в Европейском союзе телевидения и радиовещания.

Кроме этого отмечается, что на конкурс «Евровидение» аккредитовано не менее 10 000 человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 000 фанатов со всего мира.

В Правилах конкурса песни «Евровидение», с которыми согласны все участвующие вещатели, четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война.