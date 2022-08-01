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01.08.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні-2022

Пісенний конкурс відбудеться 11 грудня у Єревані.

Євробачення
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що незабаром буде оголошено національний відбір і буде відкрито прийом заявок на участь у пісенному конкурсі зі своєю оригінальною піснею.
 
У минулому році у Парижі перемогу на конкурсі здобула 14-річна Мілена з Вірменії.
 
Україну у Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенка з піснею "Важіль".
 
Нагадаємо, у Харкові визначили переможців фотоконкурсу.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  евровидение
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