01.08.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні-2022

Пісенний конкурс відбудеться 11 грудня у Єревані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що незабаром буде оголошено національний відбір і буде відкрито прийом заявок на участь у пісенному конкурсі зі своєю оригінальною піснею.

У минулому році у Парижі перемогу на конкурсі здобула 14-річна Мілена з Вірменії.

Україну у Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенка з піснею "Важіль".

Нагадаємо, у Харкові визначили переможців фотоконкурсу.