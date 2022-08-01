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01.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області перевірили якість питної води: результат дослідження

У Харкові та області щодня перевіряють якість води.

Вода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що за період з 26 липня по 1 серпня в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 78 проб води на санітарно-хімічні показники та 115 проб на мікробіологічні показники епідемічної безпеки.
 
За результатами лабораторних досліджень всі проби води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в період воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 квітня 2022 року № 683.
 
Фахівці зазначили про високий вміст нітратів у воді з джерела в парку Юність, який перевищує гігієнічний норматив в 1,75 раза, та нагали, що таку воду категорично не можна використовувати для вигодовування немовлят й малолітніх дітей та не рекомендується вживати іншим групам населення.
 
Крім цього зазначається, що раніше не відповідали вимогам гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки проби води з наступних каптажів (парк Юність, Олексіївська балка по вул. Клочківській та джерело поблизу Петренківського водоймища).
 
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, вода
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