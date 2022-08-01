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01.08.2022  12:56   Рита Парфенова

Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні (фото)

Обстріл Салтівського житлового масиву Харкова вранці 1 серпня вранці, за попередніми даними, здійснений із зенітно-ракетного комплексу «Ураган».

обстрел салтовки
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
обстрел салтовки

«Сьогодні о 7:30 рашисти обстріляли Салтівський район. На місці виявлено газогенератор РСЗВ «Ураган» 220мм», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

обстрел салтовки

Слідчі на місці, фіксують усі факти для правосуддя.

обстрел салтовки

Нагадаєимо, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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