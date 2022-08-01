Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні (фото)

Обстріл Салтівського житлового масиву Харкова вранці 1 серпня вранці, за попередніми даними, здійснений із зенітно-ракетного комплексу «Ураган».
«Сьогодні о 7:30 рашисти обстріляли Салтівський район. На місці виявлено газогенератор РСЗВ «Ураган» 220мм», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.
Слідчі на місці, фіксують усі факти для правосуддя.
Нагадаєимо, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.
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У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
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