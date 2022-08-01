01.08.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Кіберполіція попередила українців про небезпечні мобільні програми

Правоохоронці попередили про небезпеку використання мобільних додатків, створених спецслужбами росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що через ворожі програми у форматі гри, ворог може отримувати інформацію про місця розміщення військових об'єктів, критичної інфраструктури.

Користувачів програм повинні насторожувати факти, коли програма просить зробити фотографію місцевості, ділитися геолакацією або зробити малюнок на асфальті.

Для безпечного користування програмами, їх необхідно завантажувати через офіційні джерела. Наприклад, через AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery або інші.

Перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які програма вимагає під час встановлення, відгуки користувачів.

Нагадаємо, абітурієнти продовжують реєстрацію для вступу до навчальних закладів України.