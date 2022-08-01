01.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Комунальники розбирають завали у Харкові (відео)

Харківські комунальники ліквідують наслідки ворожого обстрілу міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Співробітники комунального підприємства «Харківспецбуд» ремонтують фасади будівель, житлових будинків, покрівлі, встановлюють вікна та двері. У Основ'янському районі продовжують розбирати завали, що утворилися внаслідок обстрілу окупантами.

Крім цього, у Немишлянському районі Харкова завершили ремонт покрівлі житлового будинку по Салтівському шосе.

Робітники продовжують очищати підвальні приміщення у житлових будинках по проспекту Льва Ландау, проспекту Героїв Харкова та вулиці Рибалка, які будуть служити як укриття.