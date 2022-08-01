    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники розбирають завали у Харкові (відео)
01.08.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

Комунальники розбирають завали у Харкові (відео)

Харківські комунальники ліквідують наслідки ворожого обстрілу міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Співробітники комунального підприємства «Харківспецбуд» ремонтують фасади будівель, житлових будинків, покрівлі, встановлюють вікна та двері. У Основ'янському районі продовжують розбирати завали, що утворилися внаслідок обстрілу окупантами.
 
Крім цього, у Немишлянському районі Харкова завершили ремонт покрівлі житлового будинку по Салтівському шосе.
 
Робітники продовжують очищати підвальні приміщення у житлових будинках по проспекту Льва Ландау, проспекту Героїв Харкова та вулиці Рибалка, які будуть служити як укриття.
 
Нагадаємо, харківські комунальники отримали відзнаку від Міноборони.
 
Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 ЖКГ Північну Салтівку готують до опалювального сезону 02.08 ЖКГ У Харкові працює довідковий центр КП «Харківводоканал» 01.08 ЖКГ Комунальники прибирають великогабаритні та побутові відходи на Північній Салтівці (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 