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15.05.2022  09:08   Рита Парфенова

15-летний подросток ранен во время обстрела Чугуева

15 мая российские оккупанты обстреляли населенные пункты под Харьковом, есть раненые.

скорая помощь в украине

Об этом в эфире национального марафона сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

«По городу Харькову фиксируем относительную тишину, обстрелов самого города не было. Враг продолжает наносить удары по области, в частности, пострадал Чугуев, там два человека получили ранения, один из них — 15-летний ребенок», – расказал он.

По его словам, обстрелам подвегся и Золочевский район Харьковщины.

«Изюмское направление остается самой горячей точкой, где вблизи Барвинкова враг постоянно проверяет наши ВСУ, пытается их прорвать, но успеха не имел, имеет потери среди своей живой силы», — добавил глава ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 4 пожара, вызванные обстрелами российских военных.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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