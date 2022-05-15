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15.05.2022  09:24   Рита Парфенова

Мародеры ограбили предприятие в недавно освобожденном селе под Харьковом

В краже оборудования с предприятия в Циркунах подозреваются двое мужчин.

Прокуратура Харьковской области

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Досудебным расследованием установлено, что в с. Циркуны 13 мая этого года двое мужчин 38 и 35 лет решили обокрасть предприятие, специализирующееся на производстве латунных изделий.

Увидев, что складское помещение предприятия частично разрушено от действий российских захватчиков, мужчины проникли внутрь и похитили чась оборудования. После этого мародеры скрылись.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области обоим мжчинам уведомлено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  кража, прокуратура, харьков
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