15.05.2022 09:24 Рита Парфенова

Мародеры ограбили предприятие в недавно освобожденном селе под Харьковом

В краже оборудования с предприятия в Циркунах подозреваются двое мужчин.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.



Досудебным расследованием установлено, что в с. Циркуны 13 мая этого года двое мужчин 38 и 35 лет решили обокрасть предприятие, специализирующееся на производстве латунных изделий.



Увидев, что складское помещение предприятия частично разрушено от действий российских захватчиков, мужчины проникли внутрь и похитили чась оборудования. После этого мародеры скрылись.



При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области обоим мжчинам уведомлено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.