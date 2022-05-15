15.05.2022 09:43 Рита Парфенова

Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Харькове

На одном из пожаров в Харькове, не связанном с вражескими обстрелами, пострадал мужчина.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар произошел 14 мая около семи часов вечера в квартире на 8-м этаже жилой 16-этажки по проспекту Людвига Свободы, 60.

Вызов спасателям поступил в 19:16, к моменту их прибытия площадь пожара составила около 40 кв. метров. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 20.21.

В результате происшествия 46-летний владелец квартиры получил отравлением угарным газом и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Вероятная причина возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 15 мая.