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15.05.2022  09:43   Рита Парфенова

Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Харькове

На одном из пожаров в Харькове, не связанном с вражескими обстрелами, пострадал мужчина.


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спасатели гсчс харькова

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар произошел 14 мая около семи часов вечера в квартире на 8-м этаже жилой 16-этажки по проспекту Людвига Свободы, 60.

Вызов спасателям поступил в 19:16, к моменту их прибытия площадь пожара составила около 40 кв. метров. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 20.21.

В результате происшествия 46-летний владелец квартиры получил отравлением угарным газом и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Вероятная причина возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 15 мая.

 

Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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