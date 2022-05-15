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15.05.2022  09:53   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 243 человека. Выздоровело 286 652 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 13 548 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 7 человек (6 из них проживают в городе Харькове).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 мая.

Тэги:  коронавирус, харьков
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