15.05.2022 09:53 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 243 человека. Выздоровело 286 652 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 13 548 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 7 человек (6 из них проживают в городе Харькове).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 мая.