    
Главная Фото Общество Харьков живет. Танцевальный коллектив записал приветствие воинам ВСУ (фото, видео)
15.05.2022  10:15   

Харьков живет. Танцевальный коллектив записал приветствие воинам ВСУ (фото, видео)

На одной руке лента в цветах флага Украины, на другой – цветы. Все это одевают дети из образцового коллектива «Конфетти», чтобы записать приветствие воинам Вооруженных сил Украины и таким образом поддержать их на фронте.

Вообще за три месяца войны эта прогулка на улице и возможность снова станцевать - для детей первая.
 
«Образцовый художественный коллектив «Конфетти», родители и детки, мы все благодарим администрацию города, Игорю Александровичу Терехову огромное душевное спасибо. Мы благодарим администрацию Слободского района. Благодарим спасателей, благодарим коммунальных работников, благодарим наших воинов. То, что мы вместе пережили - это большая беда, но мы победим. Мы возрождаем Харьков, мы танцуем, мы радуемся жизни»  - говорит Анна Грибова, художественный руководитель образцового художественного коллектива «Конфетти».

Фотогалерея

Тэги:  дети, флешмоб, война, танцы, всу, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.05 Общество Жизнь под землей: дети в харьковском метро делают куклы-обереги (фото)   29.04 Общество Станции метро Харькова превратили в сценические подмостки (фото)   15.04 Общество Акция «Дети Харькова - за мир!» пройдет в городе
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 