15.05.2022 10:15

Харьков живет. Танцевальный коллектив записал приветствие воинам ВСУ (фото, видео)

На одной руке лента в цветах флага Украины, на другой – цветы. Все это одевают дети из образцового коллектива «Конфетти», чтобы записать приветствие воинам Вооруженных сил Украины и таким образом поддержать их на фронте.

Вообще за три месяца войны эта прогулка на улице и возможность снова станцевать - для детей первая.

«Образцовый художественный коллектив «Конфетти», родители и детки, мы все благодарим администрацию города, Игорю Александровичу Терехову огромное душевное спасибо. Мы благодарим администрацию Слободского района. Благодарим спасателей, благодарим коммунальных работников, благодарим наших воинов. То, что мы вместе пережили - это большая беда, но мы победим. Мы возрождаем Харьков, мы танцуем, мы радуемся жизни» - говорит Анна Грибова, художественный руководитель образцового художественного коллектива «Конфетти».

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