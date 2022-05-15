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15.05.2022  10:17   

Ежедневно в Харьков возвращаются до двух тысяч человек

В Харькове наблюдается относительная тишина, но сохраняется риск ракетных и артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

«В Харьков сейчас ежедневно возвращается около 2000 человек и эта цифра увеличивается. Однако еще остается риск ракетных и артиллерийских обстрелов города», - напомнил он.

По го словам в Харькове уже несколько дней наблюдается относительная тишина, а враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области.

Так, в результате обстрела Чугуева 15 мая два человека получили ранения, один из них – 15-летний ребенок.

Глава областой военный администрации подчеркнул, что в настоящее время крайне опасно возвращаться в освобожденные от оккупантов территории. Там еще предстоит проделать очень большую работу по разминированию.

«Враг постоянно пытается атаковать освобожденные населенные пункты. Особенно прицельно кафиры бьют по гражданскому автотранспорту – по людям, которые пытаются либо уехать, либо вернуться. Поэтому мы проводим эвакуацию небольшими колоннами и ориентируем людей уже на месте, не анонсируя этого заранее», - сообщил Олег Синегубов.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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