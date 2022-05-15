Ежедневно в Харьков возвращаются до двух тысяч человек

В Харькове наблюдается относительная тишина, но сохраняется риск ракетных и артиллерийских обстрелов.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
«В Харьков сейчас ежедневно возвращается около 2000 человек и эта цифра увеличивается. Однако еще остается риск ракетных и артиллерийских обстрелов города», - напомнил он.
По го словам в Харькове уже несколько дней наблюдается относительная тишина, а враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области.
Так, в результате обстрела Чугуева 15 мая два человека получили ранения, один из них – 15-летний ребенок.
Глава областой военный администрации подчеркнул, что в настоящее время крайне опасно возвращаться в освобожденные от оккупантов территории. Там еще предстоит проделать очень большую работу по разминированию.
«Враг постоянно пытается атаковать освобожденные населенные пункты. Особенно прицельно кафиры бьют по гражданскому автотранспорту – по людям, которые пытаются либо уехать, либо вернуться. Поэтому мы проводим эвакуацию небольшими колоннами и ориентируем людей уже на месте, не анонсируя этого заранее», - сообщил Олег Синегубов.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: