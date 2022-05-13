13.05.2022 17:00 Дмитрий Колоней

В Харькове начинает работу наземный общественный транспорт

Об этом заявил мэр Харькове Игорь Терехов.



В Харькове начинает работу наземный общественный транспорт



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в своем обращении о том, что принял решение возобновить работы наземного общественного транспорта уже с понедельника.

"Мы запустим 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Параллельно мы будем восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличим количество маршрутов. Так же мы запустим 25 автобусных маршрутов. Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо.

Время работы трамваев, троллейбусов и автобусов с 7 утра до 7 вечера.

Я понимаю, что многие из вас, из-за войны потеряли работу, денег на проезд нет. Поэтому я принял решение, что первые две недели, пока мы не перезапустим экономику Харькова, проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным."