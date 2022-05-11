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11.05.2022  15:48   Дмитрий Колоней

По спуску Веснина в Харькове будут ходить электробусы

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию с движением транспорта по спуску Веснина. Мэр Харькова отметил, что ведет переговоры со многими банками, с многими нашими городами-побратимами и городами-побратимами в других странах, которые будут предоставлять нам трамваи. При этом стремясь, чтобы нам не давали трамваи, которые практически исчерпали срок службы.

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"Что касается спуска Веснина, - прокомментровал руководитель города, - то там будут ходить электробусы. Сегодня стоимость нового трамвая от миллиона до 1,5 миллиона евро, стоимость электробуса - 250 тысяч, а может и меньше, потому что торгуемся. Вдумайтесь: на 1 трамвай, можно купить 4 электробуса практически с такой же вместительностью, с расширением полосы, с автономным расширением полос для общественного транспорта, в частности, в час-пик, что позволит нам убрать пробки, что позволит нам создать абсолютно другой трафик и удобства для людей."

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков разорвал побратимские отношения с городами рф.
 
 
Тэги:  спуск веснина, игорь терехов, харьков, электробусы, трамваи
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