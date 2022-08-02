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02.08.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Українські спортсменки здобули три золоті медалі на чемпіонаті Європи з каное-марафону

В Данії українські спортсменки здобули золото.

спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Верховну Раду України.
 
Повідомляється, що українські спортсменки взяли участь у чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное з марафону, що проходив в Данії.
 
Каноїстка Людмила Бабак завоювала для України дві золоті медалі, Анастасія Дежицька – одну, ставши найкращою на дистанції 11,8 км у змаганнях юніорів.
 
Таким чином скарбничка української збірної поповнилась на 3 золоті медалі.
 
Нагадаємо, харків’янин став чемпіоном світу з вільнолітаючих моделей.
 
Источник:   Верховна Рада України
 Тэги:  спорт
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