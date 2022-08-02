02.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Українські спортсменки здобули три золоті медалі на чемпіонаті Європи з каное-марафону

В Данії українські спортсменки здобули золото.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Верховну Раду України.

Повідомляється, що українські спортсменки взяли участь у чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное з марафону, що проходив в Данії.

Каноїстка Людмила Бабак завоювала для України дві золоті медалі, Анастасія Дежицька – одну, ставши найкращою на дистанції 11,8 км у змаганнях юніорів.

Таким чином скарбничка української збірної поповнилась на 3 золоті медалі.