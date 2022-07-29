29.07.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Харків’янин став чемпіоном світу з вільнолітаючих моделей

В Болгарії проходить чемпіонат світу з авіамодельного спорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент освіти Харківської міської ради.

Повідомляється, що в Болгарії триває чемпіонат світу з авіамодельного спорту. Україну представляють 3 учасники, серед яких - харків'янин Пшеничний Андрій, вихованець гуртка авіамоделювання Центру позашкільної освіти «Вектор» Київського району.

За результатом змагань Пшеничний Андрій став чемпіоном світу з вільнолітаючих моделей серед юніорів F1ABP в особистому заліку, а збірна команда України виборола І місце. Усі моделі літаків для збірної України виготовлені в Центрі позашкільної освіти «Вектор» під керівництвом заслуженого тренера України Мозирського Валентина Рафаїловича.

Нагородження переможців відбудеться 30 липня.