29.07.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

Харківська фельдшерка розповіла як рятує життя

Фельдшерка Анастасія допомогає людям, котрі постраждали внаслідок обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Фельдшерка Анастасія розповіла на які виклики виїжджати важче за все.

«Дуже страшно дивитися на причину виклику, а особливо важко, коли щось трапляється з дітьми. Вони розгублені, не розуміють, що відбувається. У нас був випадок, коли снаряд покалічив ні в чому невинних дітей. Розумієте, такого досвіду в нас не має бути, а він є. Також був випадок, коли через ворожий снаряд постраждали діти, які гуляли з бабусею. Дівчинку в тяжкому стані доправили до обласної лікарні, а згодом евакуаційними потягами вона потрапила в Німеччину.

Пізніше дізналася, що вона вийшла з коми, її стан покращився. У хлопчика була контузія головного мозку, а потім він почав заїкатися від переляку. Розповідаю це, але досі не можу усвідомити. Так не має бути. До дітей важко їхати і у мирні часи, навіть коли вони хворіють на застуду, чи просто – з побутовою травмою. А тут – війна. Такого досвіду не було і не має бути ніколи»,- розповідає Анастасія.

Крім цього медична працівниця розповіла про перші дні війни.

«Коли почалася війна, в мене не було жодної думки, щоб покинути Харків, бо розуміла: якщо вже пішла в медицину, в мене є знання, дві руки, я можу допомогти щонайменше двом людям, то повинна це робити, тікати немає куди. Проте було складно пояснити батькам у Кропивницькому, чому я лишаюся тут, а не їду в більш безпечне місце.

Спочатку було страшно й незрозуміло, що робити. З такими складними мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями ми ніколи не стикалися в мирному житті. Проводили на підстанції заняття із зупинки кровотечі, розбиралися, як працювати з тим чи іншим турнікетом. Було багато гуманітарної допомоги в плані оснащення: бронежилети, турнікети, кровоспинні засоби. Навчилися з цим працювати, бо хотілося максимально допомогти і врятувати кожного»,- поділилась переживаннями фельдшерка.

Анастасія розповідає, що недивляч на сигнали повітряної тривоги, всеодно квапиться до пацієнтів.

«Працювали з бомбосховищ і виїжджали на виклики 24/7, навіть під час повітряних тривог. Це були не лише травми від вибухів, наша швидка їздила до людей із високим тиском, температурою, проблемами з серцем, інфарктами, інсультами. Люди дивувались, що працює екстрена допомога. Питали: «Ого, швидка працює навіть у таких умовах?» А як інакше? Якщо ви потребуєте нашої допомоги.

Та найважче, звісно, було з наслідками прильотів… Пам’ятаю випадок. Снаряд прилетів у двір чоловіка. Його порізало друзками скла. Коли це вперше, ти начебто розгублена, але робиш все автоматично: рукавички надягнула, тугі пов’язки, ноші, лікарня»,- розповіла Анастасія.