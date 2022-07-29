Ситуація з виїздом із України 29 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
За добу 28 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 78 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 39 тисяч осіб. Більше 22 тисячі з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прибули 39 тисяч осіб, більше 33 тисяч з них – громадяни України.
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