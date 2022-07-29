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29.07.2022  13:20   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 29 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 27 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» – 25 легковіків;
  • «Угринів» – 50 легковіків;
  • «Рава-Руська» – 35 легковіків;
  • «Грушів» – 80 легковіків, 1 автобус;
  • «Шегині» – 90 легковіків, 7 автобусів, 100 пішоходів;

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» – 20 легковіків;

Угорщина:

  • «Тиса» – 10 легковіків, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

За добу 28 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 78 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 39 тисяч осіб. Більше 22 тисячі з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули 39 тисяч осіб, більше 33 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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