29.07.2022 13:20 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 29 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» – 25 легковіків;

«Угринів» – 50 легковіків;

«Рава-Руська» – 35 легковіків;

«Грушів» – 80 легковіків, 1 автобус;

«Шегині» – 90 легковіків, 7 автобусів, 100 пішоходів;

Словацька Республіка:

«Ужгород» – 20 легковіків;

Угорщина:

«Тиса» – 10 легковіків, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

За добу 28 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 78 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули понад 39 тисяч осіб. Більше 22 тисячі з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прибули 39 тисяч осіб, більше 33 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.