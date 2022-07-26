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26.07.2022  17:00   Дмитрий Колоней

З України до Європи тепер буде курсувати ще один автобус

З України запускають нову автобусну лінію.

 
Як повідмляє РЕДПОСТ, з посиланням на Вголос, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії: Львів – Санкт-Пельтен. Перша поїздка відбудеться 29 липня 2022 року.
 
  • Лінія отримала номер N3272 та має повний маршрут: Львів - Стрий - Мукачево - Ужгород - Кошице - Пряшів - Попрад - Жиліна - Тренчин - Трнава - Братислава - Відень - Санкт-Пельтен.
 

Автобуси відправлятимуться 4 рази на тиждень:

Зі Львова;
 
  • понеділок,
  • вівторок,
  • п’ятницю
  • суботу 
 
Зі Санкт-Пельтена
 
  • вівторок,
  • середу,
  • суботу
  • неділю 
 
При цьому, час у дорозі становить 18 з половиною годин із урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин словацького кордону. Але через непередбачуваність затримок на кордоні час у дорозі може змінюватись.
 
«Зі Стрийської автостанції Львова автобус відправляється о 15:00, і прибуває о 6 ранку до Братислави, о 7:05 ранку до Відня, а о 8:20 – до кінцевої зупинки Санкт-Пельтен. Назад автобус відправляється о 20:20 зі Санкт-Пельтена, о 21:35 з Відня та 22:40 з Братислави та прибуває о 15:40 наступного дня до Львова», – додали в компанії.
 
Маршрут N3272 Львів – Санкт-Пельтен буде обслуговувати компанія Paulbus. 
 
У FlixBus додають, що це друга нова лінія, яку компанія запускає після початку повномасштабної війни в Україні - 23 червня вперше поїхали автобуси по маршруту N3230 Київ-Вроцлав.
 
Загалом компанія вже має 11 ліній з України до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.
 
 
Источник:   Вголос
 Тэги:  автобус, австрияи словакия, украина, львов
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