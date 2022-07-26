26.07.2022 16:35 Василій Голосний
Харків отримав автомобілі швидкої допомоги (фото)
Десять спецавтомобілів швидкої допомоги передали Харкову 26 липня.
Передача автомобілів швидкої допомоги відбулась 26 липня на території Свято-Покровського чоловічого монастиря за участі мера Харкова Ігора Терехова.
Ігор Терехов зауважив, що завдяки збільшенню парку «швидких» медики зможуть надавати своєчасну невідкладну допомогу ще більшій кількості людей.
«Мы переживаем с вами страшные времена российской агрессии, но, благодаря участию каждого, победим и отстоим город Харьков и независимость Украины. И, конечно, после нашей победы отстроим родной город, и он станет еще красивее и комфортнее. Я благодарен всем, кто вносит большой вклад в спасение жизни людей, ведь сегодня Харьков защищают и харьковчане, и жители других городов Украины, и все они нуждаются в квалифицированной медицинской помощи», - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, Ігор Терехов розповів
про ситуацію в Харкові.
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