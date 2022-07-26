    
Главная Фото Суспільство Харків отримав автомобілі швидкої допомоги (фото)
26.07.2022  16:35   Василій Голосний

Харків отримав автомобілі швидкої допомоги (фото)

Десять спецавтомобілів швидкої допомоги передали Харкову 26 липня.

Харків швидкі допомоги
 
Про це повідовляє РЕДПОСТ.
 
Передача автомобілів швидкої допомоги відбулась 26 липня на території Свято-Покровського чоловічого монастиря за участі мера Харкова Ігора Терехова.
 
Ігор Терехов зауважив, що завдяки збільшенню парку «швидких» медики зможуть надавати своєчасну невідкладну допомогу ще більшій кількості людей.
 
«Мы переживаем с вами страшные времена российской агрессии, но, благодаря участию каждого, победим и отстоим город Харьков и независимость Украины. И, конечно, после нашей победы отстроим родной город, и он станет еще красивее и комфортнее. Я благодарен всем, кто вносит большой вклад в спасение жизни людей, ведь сегодня Харьков защищают и харьковчане, и жители других городов Украины, и все они нуждаются в квалифицированной медицинской помощи», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, Ігор Терехов розповів про ситуацію в Харкові.
 

Фотогалерея

Тэги:  игорь терехов, харьков, скорые помощи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.07 Влада Нам нужны ваши опыт, специалисты, материалы, оборудование, - Ігор Терехов 26.07 Суспільство Ігор Терехов розповів про переобладнання підвальних приміщеннь Харкова 26.07 Суспільство Ігор Терехов розповів про ситуацію в Харкові (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 