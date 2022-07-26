26.07.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

«Жінки на війні»: в Нью-Йорку проходить виставка робіт українських художниць

Галерея Fridman Gallery представить роботи 12 українських художниць.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

У галереї Fridman Gallery у Нью Йорку до 26 серпня триватиме виставка робіт українських художниць «Жінки на війні». Публіці представили роботи 12 українських художниць, які відчули на собі наслідки війни в Україні або стали біженками у різних країнах Європи.

На виставці представлені роботи Алевтини Кахідзе, Лесі Хоменко, Євгенії Білорусець, Оксани Чепелик, Олі Федорової, Олени Гром, Жанни Кадирової, Дани Кавеліної, Влади Ралко, Анни Щербини, Катерини Єрмолаєвої, Алла Горська.

Також у галереї запланований показ стрічки "Земля" (1930) Олександра Довженка із музичним супроводом гурту ДахаБраха.

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