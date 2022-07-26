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26.07.2022  16:00   Дмитрий Колоней

Матусею п'яної дівчини зайнялися харківські поліцейські (фото)

Харківські правоохоронці притягнули жінку до адміністративної відповідальності.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 25 липня 2022 року об 11:20 до Харківського райуправління поліції №1 надійшлі інформація від лікаря про неповнолітню, яку доставили до медичного закладу у стані алкогольного сп’яніння.
 
На місце події виїжджали працівники ювенальної превенції. З’ясувалося, що напередодні ввечері 17-річна дівчина була в гостях у друзів та вживала алкогольні напої. Вночі їй стало зле. Зранку мати викликала швидку. За даними медиків, життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. 
 
З неповнолітньою та її матір'ю поліцейські провели профілактичні бесіди.
Щодо неповнолітньої поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Також поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  алкоголь, пьяная девушка, харьков
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