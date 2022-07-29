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29.07.2022  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові підбили підсумки фотоконкурсу

Харківзеленбуд проводив фотоконкурс.

Фотоконкурс Харків
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Харківзеленбуд проводив конкурс на найкраще фото харківської клумби та селфі на тлі клумби.
 
29 липня комунальне підприємство визначило переможців конкурсу. Переможницями стали Вікторія Мухіна та Наталія Каверіна. Дані світлини набрали найбільшу кількість лайків. У подарунок переможниці отримають футболки із тематичним принтом.
 
«Ми вдячні кожному, хто брав участь у нашому конкурсі, та можемо впевнено сказати, що він не останній. Велика подяка кожному харків'янину, який цінує працю нашого підприємства та надихається нашими клумбами. Ми завжди триматимемо планку Харкова як самого квітучого міста України!» – зазначили на підприємстві.
 
Нагадаємо, до Дня Української Державності було визначено переможців фотоконкурсу «Моя, твоя, наша Україна».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, фотоконкурс
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