08.07.2022 21:19 Дмитрий Колоней
В Харькове стартовал фотоконкурс «Моя, твоя, наша Украина»
Об этом сообщили в Департаменте культуры Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департаменте культуры Харькова, Муниципальным центром культуры и аматорского искусства оргнизован стартовавший фотоконкурс ко Дню украинской государственности.
Для участия в конкурсе необходимо:
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Отправить фотографии по электронному адресу [email protected] (не более двух работ от одного участника).
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Под каждым фото должны быть указаны имя и фамилия автора.
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Прием работ продлится до 20 июля,
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На следующий день все конкурсные фото опубликуют на официальной странице центра в «Facebook».
«Приглашаем всех желающих, независимо от возраста и профессии. Очень ждем участников и руководителей творческих коллективов Харькова», - отметили в департаменте.
Результаты конкурса огласят 28 июля 2022 года, в День украинской государственности, на медиаресурсах учреждения. Победителей определят по количеству набранных лайков.
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