08.07.2022 21:19 Дмитрий Колоней

В Харькове стартовал фотоконкурс «Моя, твоя, наша Украина»

Об этом сообщили в Департаменте культуры Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департаменте культуры Харькова, Муниципальным центром культуры и аматорского искусства оргнизован стартовавший фотоконкурс ко Дню украинской государственности.

Для участия в конкурсе необходимо:

Отправить фотографии по электронному адресу [email protected] (не более двух работ от одного участника). Под каждым фото должны быть указаны имя и фамилия автора.

Прием работ продлится до 20 июля,

На следующий день все конкурсные фото опубликуют на официальной странице центра в «Facebook».

«Приглашаем всех желающих, независимо от возраста и профессии. Очень ждем участников и руководителей творческих коллективов Харькова», - отметили в департаменте.

Результаты конкурса огласят 28 июля 2022 года, в День украинской государственности, на медиаресурсах учреждения. Победителей определят по количеству набранных лайков.