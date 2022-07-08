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08.07.2022  21:19   Дмитрий Колоней

В Харькове стартовал фотоконкурс «Моя, твоя, наша Украина»

Об этом сообщили в Департаменте культуры Харькова.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Департаменте культуры Харькова, Муниципальным центром культуры и аматорского искусства оргнизован стартовавший фотоконкурс ко Дню украинской государственности.
 
Для участия в конкурсе необходимо:
  1. Отправить фотографии по электронному адресу [email protected] (не более двух работ от одного участника).
  2. Под каждым фото должны быть указаны имя и фамилия автора.
  • Прием работ продлится до 20 июля,
  • На следующий день все конкурсные фото опубликуют на официальной странице центра в «Facebook». 
 
«Приглашаем всех желающих, независимо от возраста и профессии. Очень ждем участников и руководителей творческих коллективов Харькова», - отметили в департаменте.
 
Результаты конкурса огласят 28 июля 2022 года, в День украинской государственности, на медиаресурсах учреждения. Победителей определят по количеству набранных лайков.
 
Тэги:  фотоконкурс, день государственности, харьков, украина
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